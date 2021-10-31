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Довелось ли вам посетить хэллоуинский городок в Биржайском районе? Это место, куда приезжают самые смелые и многое повидавшие посетители. В этом городе вас может напугать клоун, прячущийся в темноте, рука, выскакивающая из ниоткуда, а когда услышите звук бензопилы - бегите, пока вам не отрезал пальцы на ногах местный чудик.

Хэллоуинский городок находится в Биржайском районе, в парке развлечений Киркилай. Попасть туда несложно, а если вы решите посетить это место после того, как солнце спрячется за горизонт, сверкающие шедевры парка увидите издалека.

Helovino miestelis
Helovino miestelis
© Facebook

Delfi прибыл в описанное место во время дождя, но даже такая погода не отпугнула посетителей - у объектов были очереди.

Хэллоуинский городок открыт ежедневно с 15.00 до 22.00 и будет работать до 7 ноября.

Helovino miestelis
Helovino miestelis
© Facebook

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