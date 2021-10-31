Хэллоуинский городок находится в Биржайском районе, в парке развлечений Киркилай. Попасть туда несложно, а если вы решите посетить это место после того, как солнце спрячется за горизонт, сверкающие шедевры парка увидите издалека.

Helovino miestelis © Facebook

Delfi прибыл в описанное место во время дождя, но даже такая погода не отпугнула посетителей - у объектов были очереди.

Хэллоуинский городок открыт ежедневно с 15.00 до 22.00 и будет работать до 7 ноября.