Хэллоуинский городок находится в Биржайском районе, в парке развлечений Киркилай. Попасть туда несложно, а если вы решите посетить это место после того, как солнце спрячется за горизонт, сверкающие шедевры парка увидите издалека.
Delfi прибыл в описанное место во время дождя, но даже такая погода не отпугнула посетителей - у объектов были очереди.
Хэллоуинский городок открыт ежедневно с 15.00 до 22.00 и будет работать до 7 ноября.
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