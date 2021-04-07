По данным телевидения, в больничном зале в качестве угощения были поданы канапе. Директор больницы сказал, что никаких нарушений не было, поскольку врачи либо привиты, либо уже переболели и все были в масках. Само поздравление много времени не заняло.

Однако приехавшие на мероприятие представители муниципалитета сказали, что условия карантина могли быть нарушены. Глава Биржайского центра по режиму ЧП Кястутис Книзикявичюс сказал, что в зале собралось около 20 человек.

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"Я вижу нарушения, я не посторонний человек. Об этом говорилось, я знаю, что мэр написал директору больницы, попросив дать объяснения, потом будут решать, что делать дальше", – сказал LNK Книзикявичюс.

Вице-мэр Аудроне Гаршвайте сказала, что врача поздравляли больше 10 человек, это ее удивило.

"Я думала, будет несколько человек, а когда увидела, сколько их, растерялась, но поскольку мы уже приехали поздравить такого человека с юбилеем, мы это сделали", – рассказала Гаршвайте.

Расследованием ситуации займется полиция.