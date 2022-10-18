В библиотеке им. М.Мажвидаса состоялась премьера фильма о Ландсбергисе "Старик у моря"

18 октября Профессору Витаутасу Ландсбергису исполняется 90 лет. По случаю юбилея сын снял фильм-портрет о своем отце.

"Старик у моря" – это личный, (авто) иронический кинопортрет о 90-летнем человеке, который остается активным, сохраняет гражданскую позицию, занимается творчеством.

Однако фильм не о прошлом или каких-то оставшихся в прошлом политических удачах или неудачах, а о сегодняшнем дне. Это портрет зрелого, волевого, упрямого человека, несломимого, человека, который и в старости сохраняет ясность мышления.

Это фильм о том, как сейчас живет вышедший на пенсию глава страны, но на самом деле, который остается активным и деятельным человеком. Особенно сейчас, перед лицом военной агрессии России в Украине.

В фильме зрители увидят и другого Витаутаса Ландсбергиса, которого публика обычно не видит – спокойного, философски обобщающего общечеловеческий опыт, вспоминающего ушедших близких, особенно маму и супругу Гражину, сочиняющего стихи, переводящего Рабиндраната Тагоре, радующегося общению с правнуками или в одиночестве гуляющего у моря.

Партнер фильма Laisvės TV. Телевидение покажет фильм 18 октября, в 20 ч.