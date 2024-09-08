В Белорусском музее открылась новая экспозиция

Выставка отражает старые технологии письма, постоянную нехватку бумаги в послевоенном СССР, что заставляло людей накапливать ее, период самиздата, графомании, коллекционирование, эстетику старой бумаги и чем все это закончилось. Выставка называется „Гефкер“, что в переводе с идиш означает „ничей, брошенный на произвол“.

Есть гид по выставке на трех языках: белорусском, литовском и английском, а также аудиодорожка со звуками тишины, окружающей белорусов, эти записи прислали белорусы со всей Европы. Во время экспозиции будут проводить туры на белорусском, литовском и английском языках с участием кураторов и другие мероприятия, информацию о них можно найти на странице музея в социальной сети.