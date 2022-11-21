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В Бельмонтасе (Вильнюс) можно увидеть идущих на нерест лососей. Жителей приглашают приехать и увидеть рыб своими глазами! Люди в местах скопления лососей также отпугивают браконьеров.
Специалисты утверждают, что если бы в этом месте не было плотины, рыб было бы гораздо больше.
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