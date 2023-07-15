15 июля 2023 г. 16:19

В Беларуси замечена колонна техники "Вагнер": СОГГ Литвы пока ничего не предпринимает

 
ELTA
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Teigiama, kad buvo pastebėta didelė transporto priemonių kolona, neva priklausanti „Wagner“
Teigiama, kad buvo pastebėta didelė transporto priemonių kolona, neva priklausanti „Wagner“
ФОТО: telegram

15 июля поступило сообщение о том, что в Беларусь могли приехать наемники группы "Вагнер". Служба охраны госграницы отмечает, что пока следит за ситуацией, но не видит причин для того, чтобы что-либо предпринимать для дополнительной защиты границы.

"Защита границы с Беларусью сейчас дополнительно усилена из-за нелегальной миграции, и из-за саммита НАТО, поэтому уровень наблюдения и бдительности высокий", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

"Конечно, мы будем следить за ситуацией. Но пока нет признаков того, что надо что-либо предпринимать", – прибавил он.

По словам представителя СОГГ, сейчас оценивают всю информацию о возможных угрозах, но он заверил, что на границе с Беларусью контроль очень жесткий.

Литовская армия подтвердила, что следит за сообщениями о появлении "Вагнера" в Беларуси, анализирует их и оценивает. Однако, по словам представителей армии, процессы, происходящие в соседней стране пока никак не угрожают Литве.

"Литовская армия видит сообщения, анализирует их и оценивает, отдельно их не комментирует, потому что источники не проверены. Данные разведки мы не раскрываем", – сказано в комментарии армии.

"Сейчас происходящие в соседних странах процессы особой угрозы не представляют", – подчеркнуто в комментарии.

О том, что группа "Вагнер" могла в субботу приехать в Беларусь, сообщал портал rbc.ua, ссылаясь на Belaruski Gajun.

Сообщалось, что в субботу утром в Беларуси была замечена большая колонна транспортных средств, якобы принадлежащих "Вагнер".

Belaruski Gajun разместил фотографию техники в Telegram, а с ней и маршрут движения колонны. В колонне были и легковые, и грузовые автомобили с регистрационными номерами ДНР. Сообщалось, что колонна из минимум 60 машин, скорее всего, шла в сторону палаточного городка. Колонну сопровождала белорусская милиция.

Напомним, что после неудавшегося бунта глава "Вагнер" Евгений Пригожин и часть его бойцов якобы должны были переехать в Беларусь. Однако в течение трех недель эта информация не была подтверждена.

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