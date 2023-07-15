В Беларуси замечена колонна техники "Вагнер": СОГГ Литвы пока ничего не предпринимает

"Защита границы с Беларусью сейчас дополнительно усилена из-за нелегальной миграции, и из-за саммита НАТО, поэтому уровень наблюдения и бдительности высокий", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.
"Конечно, мы будем следить за ситуацией. Но пока нет признаков того, что надо что-либо предпринимать", – прибавил он.
По словам представителя СОГГ, сейчас оценивают всю информацию о возможных угрозах, но он заверил, что на границе с Беларусью контроль очень жесткий.
Литовская армия подтвердила, что следит за сообщениями о появлении "Вагнера" в Беларуси, анализирует их и оценивает. Однако, по словам представителей армии, процессы, происходящие в соседней стране пока никак не угрожают Литве.
"Литовская армия видит сообщения, анализирует их и оценивает, отдельно их не комментирует, потому что источники не проверены. Данные разведки мы не раскрываем", – сказано в комментарии армии.
"Сейчас происходящие в соседних странах процессы особой угрозы не представляют", – подчеркнуто в комментарии.
О том, что группа "Вагнер" могла в субботу приехать в Беларусь, сообщал портал rbc.ua, ссылаясь на Belaruski Gajun.
Сообщалось, что в субботу утром в Беларуси была замечена большая колонна транспортных средств, якобы принадлежащих "Вагнер".
Belaruski Gajun разместил фотографию техники в Telegram, а с ней и маршрут движения колонны. В колонне были и легковые, и грузовые автомобили с регистрационными номерами ДНР. Сообщалось, что колонна из минимум 60 машин, скорее всего, шла в сторону палаточного городка. Колонну сопровождала белорусская милиция.
Напомним, что после неудавшегося бунта глава "Вагнер" Евгений Пригожин и часть его бойцов якобы должны были переехать в Беларусь. Однако в течение трех недель эта информация не была подтверждена.