В Беларуси замечена колонна техники "Вагнер": СОГГ Литвы пока ничего не предпринимает

"Защита границы с Беларусью сейчас дополнительно усилена из-за нелегальной миграции, и из-за саммита НАТО, поэтому уровень наблюдения и бдительности высокий", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

"Конечно, мы будем следить за ситуацией. Но пока нет признаков того, что надо что-либо предпринимать", – прибавил он.

По словам представителя СОГГ, сейчас оценивают всю информацию о возможных угрозах, но он заверил, что на границе с Беларусью контроль очень жесткий.

Литовская армия подтвердила, что следит за сообщениями о появлении "Вагнера" в Беларуси, анализирует их и оценивает. Однако, по словам представителей армии, процессы, происходящие в соседней стране пока никак не угрожают Литве.

"Литовская армия видит сообщения, анализирует их и оценивает, отдельно их не комментирует, потому что источники не проверены. Данные разведки мы не раскрываем", – сказано в комментарии армии.

"Сейчас происходящие в соседних странах процессы особой угрозы не представляют", – подчеркнуто в комментарии.