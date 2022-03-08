О настроениях белорусов Адамкович рассказал в передаче на Žinių radijаs. По его словам, в беседах с белорусами тему войны Украине практически не затрагивают.

"Очень мало говорят об этом, но люди все равно боятся, боятся говорить о войне, об Украине, поскольку такая политическая ситуация – репрессий стало больше. Это тоже нехорошая ситуация", – сказал собеседник.

По его словам, белорусы на самом деле получают повестки, там проходит мобилизация, несмотря на то, что официальных заявлений Лукашенко не было.

"Официально не сообщалось, но я слышал об этом. Не только слышал, но и знаю об одной ситуации, когда домой пришла милиция, провела обыск, искала мужчин. Мужчины были за границей, но милиция все равно провела обыск, думала, то они спрятались, не хотят идти в армию", – рассказал Адамкович.

Он заметил, что публичная информация о некоем белорусском генерале, который якобы попросился в отставку, поскольку не удается собрать белорусов для участия в войне в Украине, неверна.

V. Putinas ir A. Lukašenka © Scanpix / Reuters

"Военные на самом деле не хотят ехать в Украину, но командующий состав придерживается иной позиции. Мне кажется, что такой высокий чин сам не подаст такую заявку", – сказал собеседник.

По его мнению, за войну в Украине Запад должен наказывать и режим Лукашенко.

"Конечно, режим должен быть наказан. Такая ситуация, которая сейчас есть у нас, я думаю, только потому и сложилась, что режим не был наказан. Санкции не были жесткими, поэтому режим так себя и ведет. Если бы он понял, что будет наказан, что, например, за границей закроют счета семьи Лукашенко, будет ликвидировано имущество, то вел бы себя иначе. Я считаю, что это большая ошибка Европы, что она играет с режимом Лукашенко, а надо действовать решительно против него", – заметил собеседник.

Он сказал, что в Беларуси уже стоят очереди у банкоматов.

"Сейчас там тяжело, например, купить валюту – евро или доллары. Люди хотят снять деньги со счетов. Такова ситуация – может, не так трагично, как в России, но есть такое", – заметил Адамкович.

Он обратил внимание на то, что после массовых репрессий после выборов 2020 г. из Беларуси уехало 0,5-1 млн. жителей.

"Очень много мужчин 18-60 лет сейчас пытаются уехать из Беларуси" – заметил Адамкович.

"Остались полицейские, армия, бюджетники. Протестовать некому. Все эти люди уже бежали из Беларуси", – продолжил он.

Участник передачи сказал, что он согласен с утверждением о том, что Россия оккупировала Беларусь.

"Эта оккупация началась в 1994 г. Понемногу, шаг за шагом, Россия оккупировала Беларусь – совместные учения, русский язык, практически не осталось белорусских школ, российское телевидение, газеты, журналы – что это, не оккупация? – Оккупация. ĮЛюдей сажают в тюрьмы за то, что они говорят по-белорусски", – рассказал Адамкович.

На вопрос, когда Беларусь может снова стать свободной, он ответил, что все зависит от узурпаторов – когда не будет Путина и Лукашенко.

"Тогда Беларусь снова будет свободна", – прибавил он.