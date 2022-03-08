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Председатель Литовской общины белорусов Александр Адамкович сказал, что Европа допустила ошибку, не наказав режим Александра Лукашенко за его действия после нелегитимных выборов 2020 г. Поэтому, считает Адамкович, белорусский режим сейчас активно участвует в войне в Украине.
Aliaksandras Lukašenka
Aliaksandras Lukašenka
© Itar-Tass / Scanpix

О настроениях белорусов Адамкович рассказал в передаче на Žinių radijаs. По его словам, в беседах с белорусами тему войны Украине практически не затрагивают.

"Очень мало говорят об этом, но люди все равно боятся, боятся говорить о войне, об Украине, поскольку такая политическая ситуация – репрессий стало больше. Это тоже нехорошая ситуация", – сказал собеседник.

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По его словам, белорусы на самом деле получают повестки, там проходит мобилизация, несмотря на то, что официальных заявлений Лукашенко не было.

"Официально не сообщалось, но я слышал об этом. Не только слышал, но и знаю об одной ситуации, когда домой пришла милиция, провела обыск, искала мужчин. Мужчины были за границей, но милиция все равно провела обыск, думала, то они спрятались, не хотят идти в армию", – рассказал Адамкович.

Он заметил, что публичная информация о некоем белорусском генерале, который якобы попросился в отставку, поскольку не удается собрать белорусов для участия в войне в Украине, неверна.

V. Putinas ir A. Lukašenka
V. Putinas ir A. Lukašenka
© Scanpix / Reuters

"Военные на самом деле не хотят ехать в Украину, но командующий состав придерживается иной позиции. Мне кажется, что такой высокий чин сам не подаст такую заявку", – сказал собеседник.

По его мнению, за войну в Украине Запад должен наказывать и режим Лукашенко.

"Конечно, режим должен быть наказан. Такая ситуация, которая сейчас есть у нас, я думаю, только потому и сложилась, что режим не был наказан. Санкции не были жесткими, поэтому режим так себя и ведет. Если бы он понял, что будет наказан, что, например, за границей закроют счета семьи Лукашенко, будет ликвидировано имущество, то вел бы себя иначе. Я считаю, что это большая ошибка Европы, что она играет с режимом Лукашенко, а надо действовать решительно против него", – заметил собеседник.

Он сказал, что в Беларуси уже стоят очереди у банкоматов.

"Сейчас там тяжело, например, купить валюту – евро или доллары. Люди хотят снять деньги со счетов. Такова ситуация – может, не так трагично, как в России, но есть такое", – заметил Адамкович.

Он обратил внимание на то, что после массовых репрессий после выборов 2020 г. из Беларуси уехало 0,5-1 млн. жителей.

"Очень много мужчин 18-60 лет сейчас пытаются уехать из Беларуси" – заметил Адамкович.

"Остались полицейские, армия, бюджетники. Протестовать некому. Все эти люди уже бежали из Беларуси", – продолжил он.

Участник передачи сказал, что он согласен с утверждением о том, что Россия оккупировала Беларусь.

"Эта оккупация началась в 1994 г. Понемногу, шаг за шагом, Россия оккупировала Беларусь – совместные учения, русский язык, практически не осталось белорусских школ, российское телевидение, газеты, журналы – что это, не оккупация? – Оккупация. ĮЛюдей сажают в тюрьмы за то, что они говорят по-белорусски", – рассказал Адамкович.

На вопрос, когда Беларусь может снова стать свободной, он ответил, что все зависит от узурпаторов – когда не будет Путина и Лукашенко.

"Тогда Беларусь снова будет свободна", – прибавил он.

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