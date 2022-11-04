Независимое белорусское телевидение «Белсат» ссылается на Telegram-канал, связанный с белорусскими силовыми структурами, в котором утверждается, что Цимбалист переехала в Беларусь в 2011 году. Ее обвиняют в участии в акциях протеста и деструктивной деятельности.
Правозащитная группа «Весна» также сообщила о ее аресте.
Посольство Литвы в Минске официально не проинформировано о возможном задержании гражданки Литвы. Увидев эту новость в СМИ, оно передало представителям Беларуси ноту с просьбой предоставить информацию об обстоятельствах произошедшего, сообщила BNS советник министра иностранных дел Литвы Паулина Левицките.
Представитель белорусского центра "Наш дом", действующего в Литве, Ольга Карач, заявила литовскому телеканалу LRT, что учительницу задержали не потому, что, например, она вступила в какие-то группы в социальных сетях, а "задержали потому, что она гражданка Литвы".
"Белорусский режим ищет способы давления на Литву, потому что Литва занимает принципиальную позицию, а Александр Лукашенко хочет любой ценой сбить Литву с курса, заставить ее вести переговоры, обсуждать. В этом случае надо называть вещи своими именами: Елена Цимбалист была взята в заложники белорусским режимом, чтобы шантажировать Литву", - сказала Карач.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Компенсации на отопление, горячую и питьевую воду: что нужно знать, чтобы их получить
Число людей, которые обращаются за компенсацией...
Эфир Delfi - итоги недели: бюджетные споры в Литве, запрет роста цен в Беларуси, "единство" народа России
Сразу после выпуска новостей подведем итоги этой...
В Беларуси по обвинениям в "экстремизме" задержана гражданка Литвы: новые подробности
Как уже сообщали Delfi, на этой неделе в Беларуси по...
Спикер Сейма Литвы: инициирующая расследование беспорядков у парламента оппозиция хочет внимания
Инициатива оппозиции провести парламентское...
Исследование: более 85% переселившихся в Литву белорусов сделали это по политическим мотивам
Большинство приехавших в Литву – люди трудоспособного...