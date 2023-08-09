09 августа 2023 г. 13:40

В Беларуси ограничивают доступ к порталу Delfi

 
ru.DELFI.lt
Iliustracinė nuotrauka
Iliustracinė nuotrauka
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Портал Delfi перестал открываться в Беларуси, обратили внимание пользователи, которые находятся в РБ. При попытке загрузить страницу на некоторых устройствах появляется надпись, что доступ ограничен на основании решения Министерства информации, сообщает Беларусская ассоциация журналистов.

Как заметили читатели, при попытке открыть наш сайт либо страница остается незагруженной, либо появляется надпись "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации"".

На момент публикации Delfi.lt не был указан в Республиканском списке экстремистских материалов, который регулярно пополняется.

Delfi в Литве регулярно освещает белорусскую тематику, размещая аналитические публикации, интервью и заметки. Наибольший резонанс за последнее время вызвал документальный фильм про белорусские протесты (его автор — журналист Николай Маминов). Его разместили на YouTube-канале RU Delfi Литва.

В марте 2022 года российские власти закрыли доступ к литовской и русской версии сайтов Delfi - www.delfi.lt, www.delfi.lt/ru/.

На сайте Роскомнадзора говорится, что Delfi был внесен в реестр запрещенных СМИ по основаниям, предусмотренным статьей 15.1: Порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации. Доступ к Delfi ограничен на основании решения Центрального районного суда Калининграда, принятого 4 марта.

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