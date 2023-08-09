В Беларуси ограничивают доступ к порталу Delfi

Как заметили читатели, при попытке открыть наш сайт либо страница остается незагруженной, либо появляется надпись "Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с Законом Республики Беларусь "О средствах массовой информации"".

На момент публикации Delfi.lt не был указан в Республиканском списке экстремистских материалов, который регулярно пополняется.

Delfi в Литве регулярно освещает белорусскую тематику, размещая аналитические публикации, интервью и заметки. Наибольший резонанс за последнее время вызвал документальный фильм про белорусские протесты (его автор — журналист Николай Маминов). Его разместили на YouTube-канале RU Delfi Литва.

В марте 2022 года российские власти закрыли доступ к литовской и русской версии сайтов Delfi - www.delfi.lt, www.delfi.lt/ru/.