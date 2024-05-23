2024.05.23 14:26

В Беларуси обвинили в шпионаже и задержали гражданку Литвы

 
ru.DELFI.lt
Sienos statyba su Baltarusija ties Druskininkais
Sienos statyba su Baltarusija ties Druskininkais
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas

Дело Елены Романаускене, обвиняемой в шпионаже, будет рассматриваться в Минском суде, сообщает издание „Наша Нiва“.

Суд над Еленой начнется 3 июня 2024 года в Минском городском суде. Суд будет закрытым. Женщину обвиняют в „агентурной деятельности“ (ст. 358-1 УК РБ). Ей грозит от трех до семи лет колонии.

Представитель Министерства иностранных дел Литвы Паулина Левицките подтвердила, что ситуация известна.

„Ситуация известна МИДу, и мы оказываем консульскую помощь. У нас нет оснований верить в обоснованность обвинений. Министерство вновь рекомендует воздержаться от поездок в Беларусь, поскольку литовские граждане могут быть незаконно задержаны, подвергнуты вымышленным обвинениям и допрошены белорусскими силовыми структурами“.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии