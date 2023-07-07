В Беларуси – новые инциденты и угрозы: пытаются вербовать всех, кого могут

"ДГБ в течение некоторого времени видит, что белорусская разведка ведет себя агрессивно на границе, на КПП – опрашивает граждан Литвы, которые едут в Беларусь", – сказала представитель ДГБ Аурелия Верницкайте.

По ее словам, каждый проезжающий может стать потенциальной мишенью белорусской разведки.

"Из того, что мы видим в последнее время, как белорусская, так и российская разведка, которые тесно сотрудничают, пытаются вербовать всех подряд. Это необязательно люди, занимающие высокие посты в госучреждениях, это необязательно люди, у которых есть доступ к засекреченной информации.

Пытаются завербовать всех, кого получается. А потом решают, как использовать человека: для распространения пропаганды, для связи, в операциях и т.д. Все должны быть бдительными, если едут в Беларусь", – сказала Верницкайте.

Она поделилась общей рекомендацией ДГБ – если нет острой необходимости - не надо ехать в Россию и Беларусь.