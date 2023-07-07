В Беларуси – новые инциденты и угрозы: пытаются вербовать всех, кого могут

"ДГБ в течение некоторого времени видит, что белорусская разведка ведет себя агрессивно на границе, на КПП – опрашивает граждан Литвы, которые едут в Беларусь", – сказала представитель ДГБ Аурелия Верницкайте.
По ее словам, каждый проезжающий может стать потенциальной мишенью белорусской разведки.
"Из того, что мы видим в последнее время, как белорусская, так и российская разведка, которые тесно сотрудничают, пытаются вербовать всех подряд. Это необязательно люди, занимающие высокие посты в госучреждениях, это необязательно люди, у которых есть доступ к засекреченной информации.
Пытаются завербовать всех, кого получается. А потом решают, как использовать человека: для распространения пропаганды, для связи, в операциях и т.д. Все должны быть бдительными, если едут в Беларусь", – сказала Верницкайте.
Она поделилась общей рекомендацией ДГБ – если нет острой необходимости - не надо ехать в Россию и Беларусь.
"Эти страны не являются демократическими. Это страны, участвующие в войне в Украине. По сути, разведка может воспользоваться даже вашими взглядами. Поскольку во время опросов на границе у людей спрашивают не только о том, где они работают, о личной жизни, о политических взглядах. Пытаются выяснить, нет ли в числе знакомых человека чиновников, пограничников, разведчиков.
У людей на проверку берут гаджеты: телефоны, компьютеры, проверяют контакты, фотографии, куда человек ездил. Надо иметь в виду, что всю эту информацию могут взять из вашего гаджета и использовать не только против вас, но и против ваших близких, знакомых, членов семьи. Возвращенный вам гаджет, побывавший в руках у разведки, вероятно, будет с нарушениями в системе безопасности", – сказала Верницкайте.
Она заметила, что были случаи, когда людям, ехавшим в Беларусь, на границе сообщали, что им в эту страну въезд запрещен.
"За то, что они выступали за Украину, осуждали российскую агрессию. Им говорили, что разрешат въезд, если они встретятся с белорусскими службами", – рассказала Верницкайте.
По ее словам, белорусские службы, выбирая мишень, пытаются выяснить, есть ли у человека потребность регулярно ездить в Беларусь.
"Может, у них там есть близкие или бизнес-интересы. Выясняют, лоялен ли человек режиму. Тогда могут интерпретировать разные ситуации, манипулировать ими, человека шантажировать, применять меры психологического воздействия, чтобы завербовать человека и втянуть в деятельность разведки", – сказала представитель ДГБ.
По ее словам, чем больше пятен в истории человека, который едет в Беларусь, тем легче спецслужбам будет им манипулировать, его шантажировать.
"Белорусские и российские спецслужбы это хорошо умеют делать", – сказала она.
Верницкайте призвала жителей, столкнувшихся с подобными инцидентами на границе, связаться с ДГБ Литвы.