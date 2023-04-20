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В Беларуси закрывают Общественное объединение литовцев "Гимтине" (Родина) из деревни Пелеса. 28 апреля в Гродненском областном суде будет рассмотрен иск Главного управления юстиции облисполкома о ликвидации объединения, сообщает Hrodna.life.
В Беларуси ликвидируют гродненское объединение литовцев "Гимтине"
© DELFI / Domantas Pipas

Организация более 20 лет работала для создания условий для национального самовыражения общины белорусских литовцев. Объединение действовало в Пелесе, где есть школа с литовским языком обучения.

Это первое официально зарегистрированное в Беларуси общественное объединение литовцев. В Пелесе 80% жителей — литовцы по национальности.

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По информации издания, объединении на начало 2022 года состояло 150 человек.

Объединение работает с 1993 года на базе средней школы с литовским языком обучения в деревне Пелеса Вороновского района Гродненской области.

В августе прошлого года после проверки МЧС школа была закрыта. Она поддерживалась правительством Литвы.

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