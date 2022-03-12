В Беларуси ходят слухи, которые вызвали истерику: этим может воспользоваться и "элита" страны

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В Беларуси ходят слухи о всеобщей мобилизации, которые вызвали волну беспокойства среди жителей. Люди пытаются уехать на Запад, осаждают посольства. Вместе с этой волной из страны могут уехать и те, кто пытается покинуть страну по иным причинам. Об этом рассказал преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ, глава организации Freedom House в Литве Витис Юрконис.
A. Lukašenka
A. Lukašenka
© Sputnik / Scanpix

По словам политолога, Война в Украине вызывает беспокойство в Беларуси.

"Это понятно, ведь Украина находится рядом, долгое время люди жили с тезисом "лишь бы не было войны", некоторые себя успокаивали, говоря, что "Лукашенко - может, и не так плохо, ведь войны у нас нет", так сейчас все это рушится. Если летом 2020 г, рухнула стабильность, то сейчас бьют по карте "лишь бы не было войны", люди в растерянности. Параллельно продолжается террор. Мы уже привыкли к тому, что "в Беларуси задержан человек", "в Беларуси истязают человека". А ведь это ненормально. Но, конечно, если сравнить с тем, что в Украине падают бомбы на мирных жителей, то все вопросы прав человека и демократии уходят на второй план", – сказал Юрконис.

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Он заметил, что люди в Беларуси устали. Они два года пытаются мирным путем изменить ситуацию. Он подчеркнул, что в Беларуси есть люди, помогающие украинцам.

"Одни идут в армию Украины (были белорусские отряды, которые формировались уже после 2014 г. Сейчас их еще больше. Это можно увидеть в Telegram-каналах украинцев), есть волонтеры, работающие на границе. Есть те, кто помогает финансами, есть даже несколько фондов, которые везут жилеты, продукты, лекарства, посылают автомобили, помогают, чем могут. В информационном пространстве – киберпартизаны, они делятся информацией о движении грузов, остановке инфраструктуры в Беларуси. Помощи много", – сказал Юрконис.

Он напомнил, что в Беларуси распустили слухи о всеобщей мобилизации в Беларуси и России.

"Мы такое видели в Беларуси в 2020. Говорили, что границы закроют, никого не выпустят. Наши дипломаты, дипломаты других стран получают массу заявок на получение виз. Люди бегут из страны, это останавливает принятие решений. Представьте, что творится, когда дипломатам приходится решать целый ряд вопросов, а поток заявок на получение виз не снижается, некоторые заявки безосновательные: "я боюсь, я хочу уехать", а этого для получения визы недостаточно. Но по-человечески понимаешь, что людям страшно", – сказал Юрконис.

У правозащитников возникает вопрос, как успокоить людей, которые "не по своей воле участвуют в массовой психологической операции, поднимают массовую истерику, загружают соседние страны, в результате создания волны неизвестности и беспокойства".

"А вместе с ними проскальзывают и люди, которые пытаются уехать по другим причинам. Все прекрасно понимают, что попадут под санкции. Это было ясно, что банки закроют. Что я слышу от чиновников, предпринимателей, близких к окружению режима, так это что там много истерики, пытаются перевести имущество в другие банки, на другие счета, в другие страны. Я думаю, что в этой волне будут и никакие не демократы, далеко не все там защитники прав человека. Поэтому наши дипломаты, службы, я думаю, в этом контексте испытывают большую перегрузку", – сказал Юрконис.

Александр Лукашенко официально повторяет, что белорусские силы в операции в Украине не участвуют. По словам Юркониса, видно, что разрешено пользоваться белорусской территорией.

"Очевидно, что идут с территории Беларуси, рубеж перешли. Они - участвующая сторона. Сейчас я иногда и от украинцев слышу, что Лукашенко воспользовались, якобы он не хотел. Но это обычная песня, вера в то, что Лукашенко якобы сопротивляется", – считает он.

Политолог не сомневается, что в белорусских структурах есть люди, которым ситуация не нравится. Он считает, что белорусский режим что-то получил в обмен за такие действия.

По словам Юркониса, ничего сейчас неясно и в вопросе, вовлечены ли в войну белорусские силы.

"Были эпизоды с белорусскими флагами на танках. В Telegram-каналах есть информация о самолетах, истребителях, Нет зафиксированных сбитых белорусских самолетов или пленных белорусских военных. Но военные действия ест, ракеты летят", – сказал он.

Юрконис считает, что важен вопрос, как будут себя вести белорусские офицеры?

"Я считаю, что они никакого сопротивления Кремлю не окажут (...)", – сказал он.

"Режим Лукашенко держится только на игле Кремля. Вовлечение Беларуси, предоставление территории кажутся логичным и последовательным продолжением того, что делала политика Лукашенко последние 10 лет", – заметил Юрконис.

Однако, по его мнению, есть фактор, который Кремль не учитывает - это жители этой страны. „"Их может пугали массовые протесты осенью 2020 г., но сейчас после массового террора, закрытия неправительственных организаций, им кажется, что общество не будет противиться. Я думаю, это основной просчет. Это как с Украиной. Только там эффект пружины сработал еще больше. Ты можешь занять здание. Ты даже может поднять на нем флаг, но поработить человека, его ум, мышление, жажду свободы, справедливости - намного сложнее", – заметил политолог.

По его словам, сейчас все граждане Беларуси и России рискуют еще больше. "Это нельзя сравнивать - мой выход на акцию солидарности в Вильнюсе, где я смело посылаю кораблик и, например, выход белоруса на центральную площадь со словами "нет войне". Это несравнимо. Когда говоришь, что в Вильнюсе вышло 10 000 и в Москве столько же, пропорционально это кажется намного меньше, но это несравнимо, поскольку риск иной", – заметил Юрконис.

Он понимает тех, кто говорит, что надо самому страдать и бороться за свою свободу.

"Нет, Беларусь - не концлагерь, как кто-то пытается говорить, это оскорбление памяти жертв Холокоста, граждан Украины, которые столкнулись с войной. Но в то же время быть такими нейтральными и циничными, когда понимаешь, чем рискует человек, мне кажется, тоже нехорошо", – сказал он.

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