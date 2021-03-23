В батальоне НАТО в Литве – очаг коронавируса, введен локальный карантин

"Мы подтверждаем, что COVID-19 был установлен в боевой группе на прошлой неделе. Поэтому командующий боевой группой из Германии решил всех военных в Рукле перевести на карантин, пока будут выявлены контакты", – сообщил BNS ответственный за связи с общественностью полковник-лейтенант Штефан-Томас Клозе.
"Военные, зараженные коронавирусом, изолированы в другом лагере. Эта операция не повлияет на миссию, боевая группа будет способна выполнять все свои задачи в Литве", – добавил офицер.
Норвежские СМИ сообщили, что в Литве заразились военные этой страны, дислоцированные в батальоне НАТО.
Боевая группа Сил передового базирования НАТО дислоцирована в Литве с февраля 2017 года в качестве реакции на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Батальон возглавляет Германия.
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