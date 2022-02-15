В Руклу, что в Йонавском районе, прибудет мотострелковый взвод с дополнительными элементами поддержки – всего около 60 военнослужащих.
"Мы благодарны Норвегии за ее весомый вклад в региональную безопасность. Текущая ситуация с безопасностью требует дополнительной реакции, поэтому решение Норвегии об отправке дополнительных военных в Литву крайне важно и необходимо", — цитируюся слова министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в сообщении ведомства.
По его словам, усиление Боевой группы Сил передового базирования НАТО в Литве является ключевым фактором в достижении эффективного сдерживания.
Около 140 норвежских военных с танками Leopard 2 A4, боевыми машинами пехоты CV 90 30 Mk IFV и элементами поддержки в настоящее время несут службу в возглавляемом Германией батальоне Сил передового базирования НАТО в Литве.
Направив подкрепление, Норвегия присоединилась к союзникам по НАТО, которые решили разместить больше сил в Литве после того, как Россия перебросила к границе с Украиной десятки тысяч военнослужащих.
Германия, возглавляющая интернациональный батальон НАТО, направляет в Литву дополнительно 350 военнослужащих, Дания усилила свою миссию по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, а Великобритания направит в Литву небольшую группу военнослужащих.
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