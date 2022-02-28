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В Литву прибыло подкрепление из 60 норвежских военнослужащих в Международный батальона передового базирования НАТО, сообщило в воскресенье Министерство обороны Литвы.
Per pratybas Norvegijoje NATO demonstruos savo karinius raumenis
Per pratybas Norvegijoje NATO demonstruos savo karinius raumenis
© AP-Scanpix

По данным Министерства обороны, военнослужащие, пополнившие боевую группу Сил передового базирования НАТО в Рукле, представляют собой мотострелковый взвод с дополнительными элементами поддержки.

По словам министра национальной обороны Арвидаса Анушаускаса, усиление боевой группы НАТО в Литве в настоящее время имеет особое сдерживающее значение.

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"Текущая ситуация с безопасностью требует дополнительного реагирования, поэтому прибывшее из Норвегии подкрепление нам очень нужно. Усиление нашей обороны — это четкое доказательство приверженности союзников к обеспечению нашей безопасности", — заявил министр Анушаускас.

Германия, возглавляющая Международный батальон НАТО в Литве, на этой неделе завершила развертывание в стране дополнительных 350 военнослужащих, а Нидерланды направляют в Литву еще 70 военнослужащих.

Направляя подкрепления в восточный блок НАТО, союзники по Альянсу реагируют на военные угрозы, исходящие от начатой Россией войны в Украине.

В ответ на агрессию России в регионе Соединенные Штаты заявили, что в Литву, Латвию и Эстонию будет отправлено в общей сложности около 800 пехотинцев, а также истребители и вертолеты.

Решение об укреплении восточного фланга НАТО было принято Североатлантическим союзом на прошлой неделе.

Около 1200 солдат союзников обычно служат в Рукле в рамках одной ротации батальона. По словам Анушаускаса, все страны, делегировавшие в состав Международного батальона НАТО своих военных, наращивают свое присутствие.

Боевая группа батальона Сил передового базирования НАТО дислоцируется в Литве с 2017 года.

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