2024.07.28 07:00

В Балтийском море вместе с отдыхающими купался уж

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt
Žaltys
Žaltys
ФОТО: A. Mitrofanas

В Каркле Альгирдас снял необычное видео – в море недалеко от людей плавал уж.

Альгирдас в шутку написал, что, видимо, Жильвинас ищет свою Эгле (как в сказке “Эгле - королева ужей“).

Об ужах у моря портал писал и прежде. В 2021 г. ужа на берегу моря запечатлел писатель Витаутас В. Ландсбергис.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс сказал, что Балтийское море неопасно для змей, поскольку вода в нем не очень соленая. По его словам, ужи приползают к морю за добычей - мелкими рыбешками и моллюсками.

Летом змеи часто выползают на берег, чтобы погреться на солнышке.

Geltonskruostis žaltys 2021 m.

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