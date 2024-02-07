В Балтийское море вылилось 300 л нефти, на помощь вылетел военный вертолет

 
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Į Baltijos jūrą išsiliejo 300 litrų naftos
Į Baltijos jūrą išsiliejo 300 litrų naftos
ФОТО: KAM
7 февраля компания Orlen Lietuva сообщила Литовской армии о том, что произошла утечка примерно 300 л нефти, нефть вылилась в море.

По данным представителей армии, сообщение компании Orlen Lietuva поступило в среду, когда около Бутингского терминала при перекачке нефти в танкер, оборвался швартовочный трос, в результате выпал шланг для перекачки нефти, и в море вылилось около 300 л нефти.

Для оценки масштабов загрязнения армия вызвала вертолет AS365N3+ Dauphin, который во время полета идентифицировал нефтяное пятно к югу от Бутингского терминала.

Į Baltijos jūrą išsiliejo 300 litrų naftos

По предварительным данным, это пятно длиной 2 и шириной 0,5 км. Уровень загрязнения оценили и специалисты Департамента охраны окружающей среды.

Для ликвидации аварии на место происшествия выслали поисково-спасательное судно ВМС "Шакяй", однако работы по сбору загрязнения осложнены высокими волнами, нефтяное пятно дрейфует в южном направлении.

Į Baltijos jūrą išsiliejo 300 litrų naftos

Для оценки масштабов распространения загрязнений, по данным армии, могут еще раз вызвать вертолет, если потребуется, дополнительно задействуют судно ВМС "Йотвингис".

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