Это продолжающиеся усилия стран Балтии – Литвы, Латвии и Эстонии – вместе с другими международными партнерами по очистке принадлежащего трем странам дна Балтийского моря от морских мин и других взрывных устройств, оставшихся со времен Первой и Второй мировых войн и послевоенного периода. В этом году учения проходят в Балтийском море в территориальных водах и исключительной экономической зоне Латвии.
В операции принимают участие десять кораблей из Литвы, Латвии, Эстонии, Германии, тактической группы противоминных кораблей TG 441.03 союзных морских сил НАТО. Вместе с кораблями задачи выполняют и водолазы-саперы из Литвы, Латвии, Бельгии, Великобритании, США и Эстонии. Разминирование направлено на снижение риска для морского судоходства, рыболовства и другой экономической деятельности в Балтийском море, указывают в сообщении.
Эти операции в странах Балтии по принципу ротации проводятся ежегодно с 1997 года. Во время Первой и Второй мировых войн в нынешних территориальных водах и исключительной экономической зоне Литвы в Балтийском море было установлено 15 морских минных полей с более чем 1,6 тыс. морских мин.
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