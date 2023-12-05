В Балтийском море нашли затонувшее судно

Оно было обнаружено геофизическим исследовательским судном Fugro Frontier на глубине около 38 метров, сообщает пресс-служба компании.

"Получив информацию о находке, мы проинформировали ответственные органы страны, однако находка не была зарегистрирована в базах данных. Окончательно подтвердить находку можно будет после проведения дополнительных исторических и подводных археологических исследований", - сказал партнер по связям с общественностью Ignitis Renewables Паулюс Калмантас.

Около 120 квадратных километров морского дна Балтийского моря, где намерены развивать ветроэнергетику, еще никогда не исследовали так детально, подчеркнул Калмантас.

По словам представителя Департамента культурного наследия Министерства культуры (KPD), в Балтийском море, в территориальных водах Литвы, таких объектов не так много. В настоящее время в реестре культурных ценностей зарегистрировано 19 мест кораблекрушений.