В Балтийском море нашли затонувшее судно

 
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„Ignitis renewables“ aptiktas nuskendęs laivas Baltijos jūroje. Ignitis archyvo nuotr.
„Ignitis renewables“ aptiktas nuskendęs laivas Baltijos jūroje. Ignitis archyvo nuotr.

Затонувшее судно длиной 70 метров и высотой около 6 метров было обнаружено на дне Балтийского моря международной компанией Ignitis Renewables, которая занимается экологической энергетикой и проводит там оценку целесообразности строительства морских ветряных электростанций.

Оно было обнаружено геофизическим исследовательским судном Fugro Frontier на глубине около 38 метров, сообщает пресс-служба компании.

"Получив информацию о находке, мы проинформировали ответственные органы страны, однако находка не была зарегистрирована в базах данных. Окончательно подтвердить находку можно будет после проведения дополнительных исторических и подводных археологических исследований", - сказал партнер по связям с общественностью Ignitis Renewables Паулюс Калмантас.

Около 120 квадратных километров морского дна Балтийского моря, где намерены развивать ветроэнергетику, еще никогда не исследовали так детально, подчеркнул Калмантас.

По словам представителя Департамента культурного наследия Министерства культуры (KPD), в Балтийском море, в территориальных водах Литвы, таких объектов не так много. В настоящее время в реестре культурных ценностей зарегистрировано 19 мест кораблекрушений.

В рамках Конвенции ЮНЕСКО об охране подводного наследия, Департамент планирует включить судно в реестр.

“Как только будет известна датировка судна, будет принято решение о его регистрации в Реестре культурных ценностей", - сказала главный специалист KPD Августина Курилене.

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