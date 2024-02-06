В автобусе компании Kautra зафиксирована дискриминация слабослышащего пассажира

В службу обратился мужчина, который сообщил, что в конце 2023 года он вошел в междугородний автобус и попросил водителя продать ему билет. Мужчина не слышит, поэтому не может разговаривать - он показал текст, заранее набранный на экране смартфона.
"Я несколько раз показал пальцем на экран телефона, чтобы объяснить, что хочу купить билет со скидкой, водитель в ответ что-то недовольно говорила, выражая возмущение. Она демонстрировала отрицательные эмоции. После нескольких попыток мне все же удалось купить билет, я ехал на заднем сидении в полупустом автобусе", – рассказал пассажир.
Когда он задремал, его грубо разбудила водитель - дергала за одежду, кричала и показывала пальцем за окно.
"Я понял, что мы на остановке, испугался, думал, что меня хотят высадить из автобуса", – жаловался мужчина.
Водитель через какое-то время ушла, поездка продолжилась, но мужчина сообщил, что был сильно напуган, пережил стресс и почувствовал себя униженным.
Служба контролера равных возможностей обращалась в компанию Kautra. Ее представители выразили сожаление в связи с инцидентом и заверили, что они не дискриминируют пассажиров.
Водитель отрицала факт грубого поведения, правда, она подтвердила, что сначала не поняла жесты пассажира. Она также признала, что разбудила спящего, поскольку он не был пристегнут ремнем безопасности, а ноги положил на соседнее сидение.
По словам юриста службы Каролиса Чапаса, у водителя было право обеспечить безопасность пассажира, но она не должна была дергать его за одежду и говорить на повышенных тонах.
Представители службы также отметили, что компания Kautra не представила никаких внутренних правил общения работников с недееспособными пассажирами и предложили подготовить такие правила, и привлечь для их составления представителей неправительственных организаций, например, Литовского товарищества слабослышащих.