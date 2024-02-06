В автобусе компании Kautra зафиксирована дискриминация слабослышащего пассажира

В службу обратился мужчина, который сообщил, что в конце 2023 года он вошел в междугородний автобус и попросил водителя продать ему билет. Мужчина не слышит, поэтому не может разговаривать - он показал текст, заранее набранный на экране смартфона.

"Я несколько раз показал пальцем на экран телефона, чтобы объяснить, что хочу купить билет со скидкой, водитель в ответ что-то недовольно говорила, выражая возмущение. Она демонстрировала отрицательные эмоции. После нескольких попыток мне все же удалось купить билет, я ехал на заднем сидении в полупустом автобусе", – рассказал пассажир.

Когда он задремал, его грубо разбудила водитель - дергала за одежду, кричала и показывала пальцем за окно.

"Я понял, что мы на остановке, испугался, думал, что меня хотят высадить из автобуса", – жаловался мужчина.

Водитель через какое-то время ушла, поездка продолжилась, но мужчина сообщил, что был сильно напуган, пережил стресс и почувствовал себя униженным.