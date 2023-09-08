В августе в Литве подешевели электроэнергия, овощи, одежда, подорожали – топливо и услуги общепита

Транспортные товары и услуги подорожали на 2,3 проц. Изменение обусловлено повышением цен на дизельное топливо (9,5 проц.), бензин (5,8 проц.), а также снижение цен на пассажирские перевозки по морю (13,1 проц.), пассажирские авиаперевозки (5,2 проц.), сжиженный автомобильный газ (1,5 проц.).

В августе 2023 г. по сравнению с июлем цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие товары и услуги этой группы снизились на 1,8 проц. Больше всего снизились цены на электроэнергию (8,5 проц.), сжиженный газ для приготовления еды (2,4 проц.), твердое топливо (1,2 проц.), но повысились цены на услуги по содержанию и ремонту жилья (0,5 проц.).

Потребительские цены на товары и услуги, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, снизились на 0,3 проц., рыночные цены – практически не изменились.

На изменения в основном повлияло снижение цен на электроэнергию, одежду, молоко и молочные продукты, сыры и яйца, услуги авиапассажирского транспорта, обувь, а также рост цен на горюче-смазочные материалы и услуги общепита.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,8 проц. Больше всего подешевели животный жир, шампиньоны, мороженое, мясные консервы, сливочное масло, но подорожали оливковое масло, соусы, замороженные морепродукты, сушеные овощи, свежие и охлажденные морепродукты. Также изменились цены на некоторые свежие фрукты и овощи: больше всего снизились цены на морковь, лук, короткоплодные огурцы, картофель, вакциниум, но возросли цены на апельсины, киви, яблоки, персики, грейпфруты.

В связи с сезонными скидками цены на одежду и обувь снизились на 1,7 проц. Одежда подешевела на 1,8 проц., обувь – на 2,3 проц.

В августе 2023 г. годовая инфляция (август 2023 г., по сравнению с августом 2022 г.) составила 6,2 проц.