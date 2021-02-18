Еще 10 грузовиков планируется доставить в конце нынешнего год. Таким образом, проект, рассчитанный на 4 года, будет выполнен раньше.
Договор о покупке 25 грузовиков такого типа в январе 2020 года подписали Агентство по оборонным ресурсам и полномочный представитель Daimler AG в Литве - компания Veho Lietuva.
В цену покупки входят не только грузовики с гидравлической системой погрузки, платформа для погрузки-разгрузки, система погрузки контейнеров, но и логистический пакет с комплектами специальных инструментов, комплектами компьютерной диагностики с программным обеспечением.
Грузовики, приспособленные для оснащения дополнительной бронированной защитой от мин и баллистических угроз, будут транспортировать самоходные гаубицы PzH 2000, боеприпасы, контейнеры, транспортные средства и пр.
Грузовики, способные перевозить грузы тактического назначения весом до 16 тонн, предназначены для Сухопутных сил и других подразделений армии Литвы.
"Грузовики спецназначения используются для военных логистических операций, а также для подготовки к военным операциям и выполнения других оборонных функций", - говорится в сообщении Минобороны.
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