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Армии Литвы передано 15 грузовиков специального назначения Arocs от германского производителя Daimler AG, предназначенных для перевозки платформ и контейнеров, - сообщило в четверг Министерство обороны.
грузовики Unimog U5000, армия Литвы. Архив, октябрь 2020 г.
грузовики Unimog U5000, армия Литвы. Архив, октябрь 2020 г.

Еще 10 грузовиков планируется доставить в конце нынешнего год. Таким образом, проект, рассчитанный на 4 года, будет выполнен раньше.

Договор о покупке 25 грузовиков такого типа в январе 2020 года подписали Агентство по оборонным ресурсам и полномочный представитель Daimler AG в Литве - компания Veho Lietuva.

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В цену покупки входят не только грузовики с гидравлической системой погрузки, платформа для погрузки-разгрузки, система погрузки контейнеров, но и логистический пакет с комплектами специальных инструментов, комплектами компьютерной диагностики с программным обеспечением.

Грузовики, приспособленные для оснащения дополнительной бронированной защитой от мин и баллистических угроз, будут транспортировать самоходные гаубицы PzH 2000, боеприпасы, контейнеры, транспортные средства и пр.

Грузовики, способные перевозить грузы тактического назначения весом до 16 тонн, предназначены для Сухопутных сил и других подразделений армии Литвы.

"Грузовики спецназначения используются для военных логистических операций, а также для подготовки к военным операциям и выполнения других оборонных функций", - говорится в сообщении Минобороны.

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