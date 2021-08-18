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В Армению и Украину воздушным транспортом отправлена подаренная Литвой вакцина от коронавируса AstraZeneca, сообщило в среду Министерство здравоохранения.
В Армению и Украину отправлена подаренная Литвой вакцина AstraZeneca
© Zuma Press / Scanpix

Во вторник в Армению отправлено 27,5 тыс. доз вакцины, в Украину – 46 тыс. доз.

По решению правительства Литвы всего иностранным государствам будет передано 220 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Партии вакцины уже получили Тайвань, Молдова и Грузия.

Министерство отмечает, что эта помощь Литвы предназначена странам Восточного партнерства и другим, которые не получают постоянных партий вакцин от коронавируса.

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