В арабских социальных сетях делятся видео с литовской границы: проволоки для забора хватило на две недели

В арабских социальных сетях делятся видео с литовской границы и сообщают, что перейти границу ЕС в Литве очень легко. Призывают обращаться всех желающих.
Две недели назад на границе военные Литовской армии стали устанавливать ограждение из спиральной колючей проволоки. Утверждали, что в течение 2-3 месяцев такое ограждение охватит 500 км границы. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте тогда сказала, что это приоритетная задача. Однако выяснилось, что через две недели работы завершились.
"Насколько я знаю, ограждение устанавливают за счет резервов армии, это около 5 км, после проведения закупок, работы продолжатся и ускорятся", – сказал LNK глава МО Арвидас Анушаускас.
Однако представители армии сказали журналистам LNK, что ограждение получилось меньше, чем сказал министр - 1,5 км. Сейчас ждут, когда МВД закупит проволоку.
На вопросы LNK в МВД не ответили, но вскоре Анушаускас написал в фейсбуке, что Литва просит помощи у зарубежных стран, просит одолжить проволоку или продать ее.
"Мы сталкиваемся с вызовами. Но, я надеюсь, со следующей недели процесс пойдет", – сказал депутат Лауринас Кащюнас.
Бывший глава ДГБ Гедиминас Грина сказал, что времени на подготовку было много, поскольку Лукашенко еще тогда, когда у власти были "крестьяне" намекал на угрозу мигрантов.
"Не год и не два назад это было, он упоминал, что у них есть мигранты, которых они не пускают. Якобы оказывают услугу", – напомнил LNK Грина.
По нынешнему плану, после того как установят заграждения, начнут оборудование забора. Только еще не решено, какой высоты он будет.
У Калининградской области уже есть забор высотой 2,5 м с колючей проволокой наверху, общая высота - 3 м.
Установка такого забора вдоль границы с Беларусью обойдется в 40 млн. евро. Но еще есть предложение строить забор высотой 4 м. Такие заборы от мигрантов установили Греция, Венгрия, Болгария. Такой забор обойдется в 400 млн. евро.
Но в Европе есть примеры, когда от мигрантов не защищают ни заборы, ни высокие стены.
Например, в Испании несколько десятков нелегальных мигрантов перелезли через такой забор и радуются, что попали в ЕС. Они лезут через заборы на глазах у вооруженных пограничников, которые пытаются их столкнуть назад с помощью палок и слезоточивого газа. И это длится уже не первый год.
Руководство СОГГ не раз говорило, что такой забор не дает 100% безопасность, но осложняет переход границы.
"Надо их отпугнуть чтобы не шли", – сказал в свое время заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис.
По словам пограничников, такой забор требует больше времени для пересечения границы. У пограничников есть время на то, чтобы приехать, напугать их.
Литва уже определилась - на границе с Беларусью появится забор и видеокамеры, которые будут сообщать о приближении людей. Но эти работы займут 1,5 года.
"Поскольку на востоке у нас есть очень "дружественные" соседи, пни используют все наши слабые места. Повторяю, поскольку мы сами создали эти слабые места, было бы странным, если бы Россия это не использовала", – сказал Грина.
По его словам, в будущем Литве такие заборы потребуются еще больше.
"Повода для оптимизма я не вижу", – сказал собеседник.
Литва сейчас защищается от мигрантов, идущих через Беларусь, но, согласно прогнозам, поток мигрантов в ЕС будет расти.
В ближайшее время Литва планирует завершить сделку о покупке проволоки на 20 км ограждения.
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