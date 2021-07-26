В арабских социальных сетях делятся видео с литовской границы: проволоки для забора хватило на две недели

В арабских социальных сетях делятся видео с литовской границы и сообщают, что перейти границу ЕС в Литве очень легко. Призывают обращаться всех желающих.

Две недели назад на границе военные Литовской армии стали устанавливать ограждение из спиральной колючей проволоки. Утверждали, что в течение 2-3 месяцев такое ограждение охватит 500 км границы. Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте тогда сказала, что это приоритетная задача. Однако выяснилось, что через две недели работы завершились.

"Насколько я знаю, ограждение устанавливают за счет резервов армии, это около 5 км, после проведения закупок, работы продолжатся и ускорятся", – сказал LNK глава МО Арвидас Анушаускас.

Однако представители армии сказали журналистам LNK, что ограждение получилось меньше, чем сказал министр - 1,5 км. Сейчас ждут, когда МВД закупит проволоку.

На вопросы LNK в МВД не ответили, но вскоре Анушаускас написал в фейсбуке, что Литва просит помощи у зарубежных стран, просит одолжить проволоку или продать ее.

"Мы сталкиваемся с вызовами. Но, я надеюсь, со следующей недели процесс пойдет", – сказал депутат Лауринас Кащюнас.

Бывший глава ДГБ Гедиминас Грина сказал, что времени на подготовку было много, поскольку Лукашенко еще тогда, когда у власти были "крестьяне" намекал на угрозу мигрантов.

"Не год и не два назад это было, он упоминал, что у них есть мигранты, которых они не пускают. Якобы оказывают услугу", – напомнил LNK Грина.

По нынешнему плану, после того как установят заграждения, начнут оборудование забора. Только еще не решено, какой высоты он будет.

У Калининградской области уже есть забор высотой 2,5 м с колючей проволокой наверху, общая высота - 3 м.

Установка такого забора вдоль границы с Беларусью обойдется в 40 млн. евро. Но еще есть предложение строить забор высотой 4 м. Такие заборы от мигрантов установили Греция, Венгрия, Болгария. Такой забор обойдется в 400 млн. евро.

Но в Европе есть примеры, когда от мигрантов не защищают ни заборы, ни высокие стены.

Например, в Испании несколько десятков нелегальных мигрантов перелезли через такой забор и радуются, что попали в ЕС. Они лезут через заборы на глазах у вооруженных пограничников, которые пытаются их столкнуть назад с помощью палок и слезоточивого газа. И это длится уже не первый год.

Руководство СОГГ не раз говорило, что такой забор не дает 100% безопасность, но осложняет переход границы.

"Надо их отпугнуть чтобы не шли", – сказал в свое время заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис.

По словам пограничников, такой забор требует больше времени для пересечения границы. У пограничников есть время на то, чтобы приехать, напугать их.

Литва уже определилась - на границе с Беларусью появится забор и видеокамеры, которые будут сообщать о приближении людей. Но эти работы займут 1,5 года.

"Поскольку на востоке у нас есть очень "дружественные" соседи, пни используют все наши слабые места. Повторяю, поскольку мы сами создали эти слабые места, было бы странным, если бы Россия это не использовала", – сказал Грина.

По его словам, в будущем Литве такие заборы потребуются еще больше.

"Повода для оптимизма я не вижу", – сказал собеседник.

Литва сейчас защищается от мигрантов, идущих через Беларусь, но, согласно прогнозам, поток мигрантов в ЕС будет расти.

В ближайшее время Литва планирует завершить сделку о покупке проволоки на 20 км ограждения.