"С начала войны в Украине мы продали 17 500 упаковок йодида. Самым большим спросом они пользовались с начала марта до середины апреля, еженедельно жители покупали по 2500 упаковок, в 3 раза больше, чем сейчас. С учетом потребностей мы в апреле организовали производство этих лекарств и сейчас у нас есть запасы йодида - около 12 000 упаковок", – сказала представитель сети Gintarinė vaistinė Ирена Тевялене.
Она сказала, что паника, которая началась в марте, вполне понятна, она была вызвана опасениями в связи с возможным применением ядерного оружия во время войны в Украине. Паника увеличилась именно потому, что в аптеках не было необходимого количества препарата.
Фармацевт Gintarinė vaistinė Гедре Тауткявичене напомнила, что производство этого препарата - несложный процесс, поэтому опасаться не стоит.
Она заметила, что в последние месяцы жители покупали не только йодид калия, но и другие препараты с йодом.
Фармацевты отметили, что препараты с йодом нельзя применять по собственному усмотрению, не советуясь с врачом или провизором.
Они также отмечают, что от радиоактивного йода не защищают ни аэрозоли с йодом, ни пищевые добавки с йодом, а йодид калия можно применять только после того, как о такой необходимости официально объявит Минздрав.
Центр радиоактивной безопасности постоянно следит за радиационным фоном в Литве, поэтому в случае возникновения опасности жителей немедленно информируют об этом.
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