Серологические тесты показывают есть ли в крови антитела. Провизоры обращают внимание на то, что тест показывает наличие иммунного ответа на вирус, но не наличие самого вируса, поэтому их нельзя использовать в первые дни заболевания, когда антител в организме еще мало. Согласно исследованиям, антитела на COVID-19 формируются в течение 19 дней с момента появления симптомов.

Фармацевт сети Eurovaistinė Аста Рузгене сказала, что этими тестами пользуются в основном клиенты перед вакцинацией на COVID-19 и те, кто переболел вирусом. А также те жители, которые контактировали с больным, но не чувствовали никаких симптомов.

Чтобы проверить наличие антител, важно руководствоваться инструкцией. Результат будет через 10–15 мин. Эти тесты не показывают наличие антител после вакцинации.

Пресс-секретарь сети Лаура Бельске сказала, что стоят эти тесты 11,99 евро.