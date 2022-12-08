"В этом году, в отличие от предыдущего, сезон простуды преобладает в течение всего года. Статистика показывает, что за весь 2022 год безрецептурные лекарства от симптомов простуды жители приобретали на 35 проц. больше, чем в 2021 году. А в первые дни декабря мы фиксируем 44-процентый прирост потребности в безрецептурных лекарствах от простуды, по сравнению с тем же периодом прошлого года", - сказала глава по коммуникации Eurovaistinė Роланда Липнявичюте.
О росте заболеваемости свидетельствует и статистика Национального центра общественного здоровья, на основании которой видно, что в этом году число случаев заболевания гриппом и острыми инфекциями верхних дыхательных путей является максимальным с 2019 года и опережает год вспышки коронавируса.
Повышенный спрос на лекарства от простуды фиксируется с конца ноября и с тех пор только увеличивается.
"В ноябре люди приобрели на 24 проц. больше безрецептурных лекарств от простуды, чем в прошлом году, и, глядя на последние 10 дней месяца, можно отметить, что потребность в этих препаратах увеличилась до 38 проц. Делать предположение о том, что жители не просто простужаются, но и свирепствует грипп, позволяет именно приобретение рецептурных препаратов от гриппа – всего за несколько дней декабря в аптеках было приобретено более 700 единиц этих препаратов, что в два раза больше, чем неделей ранее, и в 28 раз больше, чем в прошлом году", - в сообщении утверждает Р. Липнявичюте.
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