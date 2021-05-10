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В апреле этого года в Литве, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, умерло на одну десятую людей больше, сократилась и рождаемость, также в три раза выросло число эмигрантов, свидетельствуют демографические данные, опубликованные в понедельник Департаментом статистики.
В апреле в Литве умерло на одну десятую больше людей, чем в прошлом году
© Vidmantas Balkūnas

Департамент отметил, что в апреле этого года скончались 3632 человека, когда в этом же месяце прошлого года количество смертей составило 3323.

Количество рожденных сократилось на 7%, в апреле прошлого года их было1986, в этом году –1847.

Общее количество жителей в стране, по сравнению с прошлым годом, сократилось на 2157 человек, в апреле этого года в Литве было 2 млн. 785 тыс. 502 жителя. Негативный показатель прироста населения фиксируется уже шестой месяц подряд.

Количество эмигрантов выросло в три раза: в апреле страну покинули 3150 человек, за тот же период прошлого года – 1024. Между тем, количество иммигрантов было схожим: в апреле прошлого года в страну прибыли 2746 иммигрантов, в этом году - 2778.

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