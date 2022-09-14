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В Апелляционном суде Литвы в среду запланировано первое заседание в уголовном деле по апелляционным жалобам на решение Вильнюсского окружного суда от 19 апреля 2022 года, в котором Раймондас Курлянскис, Элигиюс Масюлис, Шарунас Густайнис, Гинтарас Cтепонавичюс, а также юридические лица ЗАО концерн MG Baltic, политическая партия Движение либералов Литовской Республики и политическая партия Партия труда оправданы по обвинениям в торговле влиянием, подкупе и злоупотреблении служебным положением.
В Апелляционном суде Литвы будет рассматриваться дело о политической коррупции MG Baltic
© DELFI / Andrius Ufartas

Апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции подали защитники оправданного Раймондаса Курлянскиса Симонас Слапшинскас и Гедрюс Данелюс, защитник оправданного Элигиюса Масюлиса Руслан Бойко и старший прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс.

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В апреле Вильнюсскиq окружной суд вынес оправдательный приговор всем восьми обвиняемым по делу „MG Baltic“. Суд констатировал, что нет доказательств, что переданные бывшему председателю Движения либералов Элигиюсу Масюлису деньги были взяткой и что Раймондас Курлянcкис оказывал влияние на политиков. Суд также оправдал Шарунаса Густайниса, Гинтараса Степонавичюса и Витаутаса Гапшиса. Суд рассматривал это дело почти четыре года, во время процесса в качестве свидетелей были опрошены многие политики.

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