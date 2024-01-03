В Антакальнисской поликлинике скончалась пациентка

По словам очевидцев, находившиеся у кабинета врача люди и врачи пытались ее реанимировать. Сначала она пришла в себя, но потом снова потеряла сознание. Женщину реанимировали и врачи подоспевшей скорой помощи, но тщетно.

Информацию о том, что в Антакальнисской поликлинике 3 января скончалась пациентка, порталу Delfi подтвердила пресс-секретарь больницы Рута Ванагене. По ее словам, пациентка пришла на срочную консультацию.