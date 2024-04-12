В анкете кандидаты в президенты указали партийную принадлежность: Науседа написал, что был коммунистом

В анкете действующего президента Гитанаса Науседы сказано, что он был членом Коммунистической партии. Ранее в анкете Науседы этой информации не было. О том, что президент был членом Компартии Литвы, стало известно весной 2023 года. Тогда этот факт своей биографии признал и сам Науседа. Он сказал, что это была ошибка молодости.