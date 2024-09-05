В Аникщяйском районе были обнаружены фрагменты человеческих костей и черепа

„Мы можем кому-то показаться непопулярными, но могу сказать, что лучшее 1 сентября – когда не надо идти в школу. Звучит ужасно, но на самом деле приятно начать осень с прогулки в долине реки Швянтои. Мы много говорили, многое увидели, порадовались хорошей погоде и красивыми видами. Но все же нашли и кое-что интересное “, – писал Шечкус в социальной сети Facebook.