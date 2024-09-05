2024.09.05 15:00

В Аникщяйском районе были обнаружены фрагменты человеческих костей и черепа

 
ru.DELFI.lt
Черепа
Черепа
ФОТО: Marijus Rindzevicius, FB

Организатор геологических экскурсий Йонас Шечкус с группой 1 сентября в Аникщяйском районе, у берега реки Швянтои, в пределах деревни Инкунай, обнаружил человеческие кости и черепа.

Экскурсия вдоль реки Швянтои преподнесла сюрприз. По словам геолога, похоже, черепа были детскими, со следами огнестрельных ранений.

„Мы можем кому-то показаться непопулярными, но могу сказать, что лучшее 1 сентября – когда не надо идти в школу. Звучит ужасно, но на самом деле приятно начать осень с прогулки в долине реки Швянтои. Мы много говорили, многое увидели, порадовались хорошей погоде и красивыми видами. Но все же нашли и кое-что интересное “, – писал Шечкус в социальной сети Facebook.

Недалеко от деревни Инкунай, на берегу реки Швянтои было обнаружено множество человеческих костей и четыре черепа.

„Кажется, этот череп детский и со следами огнестрельного ранения – на всех черепах в разных местах видны огнестрельные ранения. Река Швянтои формирует свое русло и подмывает берег, вымывая кости со старого кладбища или места массового захоронения.

Мы не сомневаемся, что этот объект нуждается в исследовании, ведь река не ждет, и скоро эти свидетели старины будут навсегда стерты из нашей памяти. Вероятно, kadчто специалисты и журналисты отреагируют на находку“, – писал Шечкус.

С геологом связались журналисты lrytas.lt, он сказал журналистам, что точное место не назовет, чтобы информацией не воспользовались „черные“ археологи, но он информировал Департамент культурного наследия, археологов и полицию.

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