В Аникщяйском районе были обнаружены фрагменты человеческих костей и черепа

Экскурсия вдоль реки Швянтои преподнесла сюрприз. По словам геолога, похоже, черепа были детскими, со следами огнестрельных ранений.
„Мы можем кому-то показаться непопулярными, но могу сказать, что лучшее 1 сентября – когда не надо идти в школу. Звучит ужасно, но на самом деле приятно начать осень с прогулки в долине реки Швянтои. Мы много говорили, многое увидели, порадовались хорошей погоде и красивыми видами. Но все же нашли и кое-что интересное “, – писал Шечкус в социальной сети Facebook.
Недалеко от деревни Инкунай, на берегу реки Швянтои было обнаружено множество человеческих костей и четыре черепа.
„Кажется, этот череп детский и со следами огнестрельного ранения – на всех черепах в разных местах видны огнестрельные ранения. Река Швянтои формирует свое русло и подмывает берег, вымывая кости со старого кладбища или места массового захоронения.
Мы не сомневаемся, что этот объект нуждается в исследовании, ведь река не ждет, и скоро эти свидетели старины будут навсегда стерты из нашей памяти. Вероятно, kadчто специалисты и журналисты отреагируют на находку“, – писал Шечкус.
С геологом связались журналисты lrytas.lt, он сказал журналистам, что точное место не назовет, чтобы информацией не воспользовались „черные“ археологи, но он информировал Департамент культурного наследия, археологов и полицию.