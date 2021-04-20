"9 апреля наш департамент получил информацию, что в Аникщяйском районе установлены случаи коронавируса с мутацией E484. У нас еще нет информации о том, какой конкретно это штамм коронавируса, и, по нашим данным, у него еще нет названия, для Литвы он необычен", - сказала глава подразделения НЦОЗ.

По ее словам, пока не замечено, чтобы люди с этим штаммом болели тяжелее. Около трети заболевших уже выздоровели.

Мутация E484 может быть связана с большей устойчивостью штамма к вакцине.