"9 апреля наш департамент получил информацию, что в Аникщяйском районе установлены случаи коронавируса с мутацией E484. У нас еще нет информации о том, какой конкретно это штамм коронавируса, и, по нашим данным, у него еще нет названия, для Литвы он необычен", - сказала глава подразделения НЦОЗ.
По ее словам, пока не замечено, чтобы люди с этим штаммом болели тяжелее. Около трети заболевших уже выздоровели.
Мутация E484 может быть связана с большей устойчивостью штамма к вакцине.
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