Может ли быть так, что в мире появится и аникщайский штамм? Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что на данный момент диагностировали 35 случаев нового штамма.

Однако вице-мэр Аникщайского района назвал иные данные. "Уже установили 40 больных новым штаммом", - сказал Дайнюс Жёгялис.

Первая информация о возможной мутации поступила 9 апреля, образцы были взяты еще 24 марта.

"Сейчас мы каждый день начинаем работу с исследования аникщайских образцов", – сказала представитель НЦОЗ Бируте Сапкаускене.

После появления информации о мутации в муниципалитете состоялось заседание Комиссии по ЧП.

"Мы интенсивно работали всю неделю. Дополнительно с помощью быстрых тестов проверили около 500 человек, у которых могли быть контакты, больше больных не нашли", – сказал Жёгялис.

Казалось бы, штамм пустил корни в небольшом районе, но специалисты говорят, что пока между мутацией и обычной формой коронавируса разница небольшая.

"Треть заболевших новой формой уже выздоровели. Большинство более бессимптомной формой", – сказала представитель НЦОЗ.

В числе заболевших есть и привитые.

"Они заразились, но никаких симптомов у них нет, это бессимптомные случаи. От них также никто не заразился", – сказала Сапкаускене.

Как эта форма коронавируса появилась в Аникщай, мэр не знает.

НЦОЗ отмечает, что распространение штамма замедлилось, однако ситуация остается под наблюдением.