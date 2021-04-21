Может ли быть так, что в мире появится и аникщайский штамм? Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ) сообщает, что на данный момент диагностировали 35 случаев нового штамма.
Однако вице-мэр Аникщайского района назвал иные данные. "Уже установили 40 больных новым штаммом", - сказал Дайнюс Жёгялис.
Первая информация о возможной мутации поступила 9 апреля, образцы были взяты еще 24 марта.
"Сейчас мы каждый день начинаем работу с исследования аникщайских образцов", – сказала представитель НЦОЗ Бируте Сапкаускене.
После появления информации о мутации в муниципалитете состоялось заседание Комиссии по ЧП.
"Мы интенсивно работали всю неделю. Дополнительно с помощью быстрых тестов проверили около 500 человек, у которых могли быть контакты, больше больных не нашли", – сказал Жёгялис.
Казалось бы, штамм пустил корни в небольшом районе, но специалисты говорят, что пока между мутацией и обычной формой коронавируса разница небольшая.
"Треть заболевших новой формой уже выздоровели. Большинство более бессимптомной формой", – сказала представитель НЦОЗ.
В числе заболевших есть и привитые.
"Они заразились, но никаких симптомов у них нет, это бессимптомные случаи. От них также никто не заразился", – сказала Сапкаускене.
Как эта форма коронавируса появилась в Аникщай, мэр не знает.
НЦОЗ отмечает, что распространение штамма замедлилось, однако ситуация остается под наблюдением.
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