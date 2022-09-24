Этой вестью Шуклин поделился в социальной сети. Он выложил фото с церемонии и написал: "Новая семья".

Пара заключила брак 23 сентября в США.

Новостью о близких переменах и будущей свадьбе Шуклин также делился в социальных сетях. "Она сказала: "Да"!" – писал он под фото, на котором он запечатлен с будущей супругой.