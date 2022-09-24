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Чемпион, каноист Евгений Шуклин женился на своей возлюбленной Йоланте.
Этой вестью Шуклин поделился в социальной сети. Он выложил фото с церемонии и написал: "Новая семья".
Пара заключила брак 23 сентября в США.
Новостью о близких переменах и будущей свадьбе Шуклин также делился в социальных сетях. "Она сказала: "Да"!" – писал он под фото, на котором он запечатлен с будущей супругой.
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