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Чемпион, каноист Евгений Шуклин женился на своей возлюбленной Йоланте.
Jevgenijus Šuklinas su žmona / Foto: Delfi, asm.albumo
Jevgenijus Šuklinas su žmona / Foto: Delfi, asm.albumo

Этой вестью Шуклин поделился в социальной сети. Он выложил фото с церемонии и написал: "Новая семья".

Пара заключила брак 23 сентября в США.

Новостью о близких переменах и будущей свадьбе Шуклин также делился в социальных сетях. "Она сказала: "Да"!" – писал он под фото, на котором он запечатлен с будущей супругой.

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