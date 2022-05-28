В Алитусскую исправительную колонию не вернулся осужденный, его ищут

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Департамент тюрем сообщил, что осужденный Йокубас Микалаускас (1967 г.р.) не вернулся в Алитусскую исправительную колонию.
Объявлены его поиски.
Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Йокубаса Микалаускаса, позвоните по номеру 112.
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