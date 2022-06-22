В Алитусском районе, около садоводческого товарищества Dobilаs, под напором дождя не устояла насыпь, образовалась яма.
Об этом порталу alytausgidas.lt сообщил читатель Алмантас К. и прислал видео.
В деревне Панемунинкеляй (Алитусский район) ливень смыл новую дорогу. Читательница Живиле М. сообщила alytausgidas.lt, что после этого ливня деревня оказалась полностью отрезана от города, это была единственная дорога.
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