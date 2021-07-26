Конфликт возник после того, как иракцы запретили другим мигрантам брать доставленную еду.
"Все началось утром, когда не разрешили раздавать мигрантам привезенную еду. Еду не разрешили брать даже детям и подросткам, а также женщинам. Сейчас привезли обед, и его не дают раздавать", – сказал Delfi заместитель директора администрации Алитусского муниципалитета Виргилиюс Пранскявичюс.
По словам мэра Алитусского района Альгирдаса Врубляускаса, недовольство среди мигрантов начало проявляться еще в минувшую пятницу – после того как в Веребеяй приехали журналисты одного коммерческого телеканала.
"Увидев видеокамеры, они быстро вспомнили о своих правах, стали кричать freedom и выдвигать требования. Одно из них – прислать врача который осмотрел бы всех желающих, – мы выполнили это требование. Но остальные требования, вроде возвращения телефонов - не в нашей компетенции", – сказал Врубляускас.
По словам Пранскявичюса, в выходные мигранты немного успокоились, поскольку им обещали, что их требования рассмотрят ответственные лица.
"Но с сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили еду. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать еду. Единственное требование – выпустить их с территории", – сказал он.
Delfi получил видео с записью событий, происходивших в понедельник утром. На видео видно, в каких условиях живут нелегалы.
"Там везде мусор, в туалетах экскременты льются через край, мигранты не пускают работников чинить канализацию. Сейчас мы и сами боимся посылать туда работников, это небезопасно", – сказал Пранскявичюс.
Сейчас в Веребеяй дежурят 16 сотрудников Службы общественной безопасности. Они работают в жутких условиях: дежурят 8 часов, потом там же отдыхают в спальных мешках у забора. Потом - снова дежурство. У них даже нет нормальных условий для поддержания гигиены.
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