Конфликт возник после того, как иракцы запретили другим мигрантам брать доставленную еду.

"Все началось утром, когда не разрешили раздавать мигрантам привезенную еду. Еду не разрешили брать даже детям и подросткам, а также женщинам. Сейчас привезли обед, и его не дают раздавать", – сказал Delfi заместитель директора администрации Алитусского муниципалитета Виргилиюс Пранскявичюс.

По словам мэра Алитусского района Альгирдаса Врубляускаса, недовольство среди мигрантов начало проявляться еще в минувшую пятницу – после того как в Веребеяй приехали журналисты одного коммерческого телеканала.

"Увидев видеокамеры, они быстро вспомнили о своих правах, стали кричать freedom и выдвигать требования. Одно из них – прислать врача который осмотрел бы всех желающих, – мы выполнили это требование. Но остальные требования, вроде возвращения телефонов - не в нашей компетенции", – сказал Врубляускас.

По словам Пранскявичюса, в выходные мигранты немного успокоились, поскольку им обещали, что их требования рассмотрят ответственные лица.

"Но с сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили еду. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать еду. Единственное требование – выпустить их с территории", – сказал он.

Delfi получил видео с записью событий, происходивших в понедельник утром. На видео видно, в каких условиях живут нелегалы.

"Там везде мусор, в туалетах экскременты льются через край, мигранты не пускают работников чинить канализацию. Сейчас мы и сами боимся посылать туда работников, это небезопасно", – сказал Пранскявичюс.

Сейчас в Веребеяй дежурят 16 сотрудников Службы общественной безопасности. Они работают в жутких условиях: дежурят 8 часов, потом там же отдыхают в спальных мешках у забора. Потом - снова дежурство. У них даже нет нормальных условий для поддержания гигиены.