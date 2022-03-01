Еще заявки 104 семей сейчас рассматривают.

В общей сложности в Литве зарегистрировано 200 беженцев из Украины, 33 – в Алитусском центре, 164 – в территориальных отделениях Департамента миграции.

Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что точное количество беженцев в Литве назвать сложно, поскольку не все приехавшие сюда украинцы зарегистрировались.

По ее словам, большая часть беженцев из Украины намерены поселиться у своих близких и родственников, другим предоставят жилье.

В Утену во вторник приехали женщины и детей из Украины (всего 23 человека).

По данным МВД, литовские муниципалитеты готовы принять 11 000 беженцев.

Гражданская инициатива "Сильны вместе" сообщает, что на данный момент жители Литвы готовы принять 23 беженцев, зарегистрированы 5694 объекта.

Билотайте подчеркнула, что Литва готова принять столько беженцев, сколько потребуется.

"Мы сделаем все возможное, чтобы беженцы получили документы на жизнь и работу в Литве и необходимые медицинские и социальные услуги", – прибавила она.

Всех беженцев направляют в центры в Алитусе и Мариямполе. Перераспределение осуществляют в течение 72 часов.