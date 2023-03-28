В алитусской школе от уроков отстранили, вероятно, нетрезвого учителя

"Дети рассказали, что учитель была такая пьяная, что едва стояла на ногах. В это время шел урок, но у нескольких классов были "окна", поэтому дети находились в коридоре. Дети рассказали, что пришла завуч и быстро увела нетрезвого учителя. В пятницу на уроках учителя не было, детям сказали, что она заболела. Детей попросили не рассказывать об этом родителям", – было сказано в письме в AlytusPlius.lt.

Родители считают, что об этом нельзя молчать, ведь нетрезвым учителям в школе – не место.

"Мы не понимаем, что происходит, но ситуация ужасная, это опасно и для детей, и для взрослых педагогов!" – сказано в письме.

Сообщалось, что родители обратились и в полицию.

Директор школы подтвердил журналистам, что такой инцидент в пятницу имел место.

"После урока к завучу пришли дети и сказали, что учитель странно себя ведет, думали, что ей плохо. Завуч пошла, чтобы узнать, в чем дело, учитель ответила, что приняла лекарство, а оно дало побочный эффект. Было решено отстранить учителя от работы, ее обязали поехать в медучреждение и провериться на трезвость, предъявить соответствующую справку. В пятницу она справку не предоставила, ждем понедельника", – сказал в субботу директор школы.

На вопрос, видел ли он сам учителя, можно ли было предположить, что она пьяна, директор ответил: "Мне показалось, что она пьяна. Но она это отрицала. Поэтому я жду справку".

Этот учитель работает в школе третий год. Прежде ничего подобного не случалось.

За появление на рабочем месте в нетрезвом виде учителя могут сразу же уволить, а могут дать еще один шанс.

"Знаете, пока рано говорить, подождем до понедельника. Но надо понимать, что за дверью не стоят очереди желающих работать учителем. Может, в жизни у человека происходит что-то ужасное. Мы ничего не знаем, но поступила учитель безответственно, если выяснится, что она явилась на работу в нетрезвом виде", – сказал директор.