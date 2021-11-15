aA
Владельцы сенбернаров, или собак святого Бернара, 13 ноября собрались со своими питомцами на Ратушной площади в Алитусе. В Алитус съехались владельцы собак этой породы из Вильнюса, Платяляй, Кретинги, Тельшяй, Каунаса, Йонавы, Друскининкай. Конечно же, пришли и местные владельцы собак этой породы, в их числе основательница местного клуба Canis Жанета Трускене.
Senbernarų susitikimas, Eglės Lugauskienės nuotr.
Senbernarų susitikimas, Eglės Lugauskienės nuotr.

"Моя мечта сбылась с лихвой!", – радовалась хозяйка сенбернара Байки Жанета, которая первый раз в истории литовской кинологии организовала шествие сенбернаров.

Хозяева с сенбернарами прошлись не только по Ратушной площади, но и обошли вокруг красочного озерца Дайлиде.

Среди участников шествия была и "мама сенбернаров" из Вильнюса Аудроне Бабянскене, которой принадлежит питомник Vilnoja.

"Алитусцы - молодцы, они решили созвать в наш город сенбернаров и их владельцев со всей Литвы и организовали у нас на Ратушной площади необычное мероприятие – шествие, которое напомнило нам об этих легендарных собаках. Оказывается, они - спасатели, которые могут найти человека под снегом толщиной в 3 м!" – не скрывал удивления мэр города Нериюс Чесюлис.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Не привился – можешь лишиться работы: в Литве возвращаются к вопросу обязательной вакцинации (59)

Латвия разрешила работодателям увольнять непривитых...

Протестовавшие в Вильнюсе и Каунасе родители призывали не прививать детей и обратились к Шимоните

В понедельник в Вильнюсе и в Каунасе состоялись акции...

Šiuo metu prekiaujama įvairiausių gamintojų respiratoriais, tačiau reikia atidžiai žiūrėti kas ant jų rašoma

С понедельника в Литве в общественных местах можно находиться только в медицинских масках и респираторах (31)

С понедельника в Литве в общественных местах можно...

Одному гражданину предъявлены подозрения в связи с угрозами в адрес главы Минздрава  терроризируют и других министров (19)

Одному гражданину предъявлены подозрения в связи с...

После введения новых требований в аптеках фиксируется рост числа покупателей (4)

С 15 ноября в публичных местах в Литве можно носить...