"Моя мечта сбылась с лихвой!", – радовалась хозяйка сенбернара Байки Жанета, которая первый раз в истории литовской кинологии организовала шествие сенбернаров.
Хозяева с сенбернарами прошлись не только по Ратушной площади, но и обошли вокруг красочного озерца Дайлиде.
Среди участников шествия была и "мама сенбернаров" из Вильнюса Аудроне Бабянскене, которой принадлежит питомник Vilnoja.
"Алитусцы - молодцы, они решили созвать в наш город сенбернаров и их владельцев со всей Литвы и организовали у нас на Ратушной площади необычное мероприятие – шествие, которое напомнило нам об этих легендарных собаках. Оказывается, они - спасатели, которые могут найти человека под снегом толщиной в 3 м!" – не скрывал удивления мэр города Нериюс Чесюлис.
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