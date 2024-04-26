В Алитусе по улицам расхаживала енотовидная собака

В пятницу утром жители Алитуса в социальной сети Facebook поделились необычными снимками - по городу ходила енотовидная собака.
Позже об инциденте рассказали сами полицейские.
"Нам сообщили, что в Алитусе, на ул. Тополю, недалеко от гимназии бродит неясный тип, полиция выехала в указанное место. Женщина сообщила, что опасность угрожает как школьникам, так и участникам движения", – писала полиция на Facebook.
В указанное место прибыл экипаж полиции. Стражам порядка выпала нелегкая задача, потому что енотовидная собака не хотела, чтобы ее поймали, бегала по дороге, представляя опасность для водителей.
Однако полиции удалось "задержать" ее и передать специалистам.