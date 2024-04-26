В Алитусе по улицам расхаживала енотовидная собака

В пятницу утром жители Алитуса в социальной сети Facebook поделились необычными снимками - по городу ходила енотовидная собака.

Позже об инциденте рассказали сами полицейские.

"Нам сообщили, что в Алитусе, на ул. Тополю, недалеко от гимназии бродит неясный тип, полиция выехала в указанное место. Женщина сообщила, что опасность угрожает как школьникам, так и участникам движения", – писала полиция на Facebook.

В указанное место прибыл экипаж полиции. Стражам порядка выпала нелегкая задача, потому что енотовидная собака не хотела, чтобы ее поймали, бегала по дороге, представляя опасность для водителей.