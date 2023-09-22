В Алитусе официально открылись казармы, реконструированные за 2,7 млн евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Arvydas Anušauskas
Arvydas Anušauskas
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

В пятницу в Уланском батальоне им. Великой княгини Бируте в Алитусе официально открылись казармы, реконструированные компанией Statrama за 2,7 млн. евро. По данным Министерства обороны, здесь смогут служить и жить около 200 военнослужащих.

Министр обороны Арвидас Анушаускас, принимавший участие в церемонии открытия обновленных зданий, сказал, что реконструированные казармы обеспечат нужды солдат.

"Подходящее жилье и хорошие условия обучения важны для мотивации и устойчивости солдат, поэтому, реагируя на потребности солдат, закупая современное вооружение, мы стремимся к новому качеству Литовской армии", - цитируется в сообщении министерства А. Анушаускас.

Как сообщает министерство, в ходе реконструкции зданий была сохранена историческая архитектура и оригинальные декоративные элементы фасада. Чтобы сохранить оригинальный фасад, здания были модернизированы изнутри. Реконструированные казармы названы в честь Ленгина Балюкявичюса-Дзукаса.

В ходе обновления казарм здание также было утеплено изнутри, был оборудован третий этаж и мансардные окна. У здания установлена металлическая ​​эвакуационная лестница, отвечающая требованиям пожарной безопасности. Также проложены наружные инженерные сети (теплоснабжение, хозяйственно-бытовая и дождевая вода, водоснабжение, электроснабжение).

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