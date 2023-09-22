В Алитусе официально открылись казармы, реконструированные за 2,7 млн евро

Министр обороны Арвидас Анушаускас, принимавший участие в церемонии открытия обновленных зданий, сказал, что реконструированные казармы обеспечат нужды солдат.

"Подходящее жилье и хорошие условия обучения важны для мотивации и устойчивости солдат, поэтому, реагируя на потребности солдат, закупая современное вооружение, мы стремимся к новому качеству Литовской армии", - цитируется в сообщении министерства А. Анушаускас.

Как сообщает министерство, в ходе реконструкции зданий была сохранена историческая архитектура и оригинальные декоративные элементы фасада. Чтобы сохранить оригинальный фасад, здания были модернизированы изнутри. Реконструированные казармы названы в честь Ленгина Балюкявичюса-Дзукаса.