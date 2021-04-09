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С пятницы в Палангском аэропорту делают профилактические тесты на COVID-19.
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
Keleivių COVID-19 testavimo paslaugų oro uostuose pristatymas
© DELFI / Andrius Ufartas

Как сообщил оператор аэропортов Литвы - компания Lietuvos oro uostai, в аэропорту приморского города обосновалась компания лабораторных исследований Rezus.lt . Платные услуги тестирования здесь будут предоставляться в соответствии с графиком полетов, а также по выходным дням.

Ранее такие услуги уже начали предоставляться в Вильнюсском и Каунасском аэропортах.

"До сих пор мы не могли предложить нашим клиентам свои услуги в Клайпедском регионе, поэтому после начала деятельности в Палангском аэропорту – предоставим возможность не только провериться на COVID-19 всем путешественникам, но и живущим и работающим вокруг", – сказала директор Rezus.lt, президент ассоциации учреждений диагностики и лечения Дайва Казлаускене.

Для выполнения теста в аэропорту следует еще до прибытия в него или до вылета пройти регистрацию на сайте www.rezus.lt, быть у пункта тестирования за пять минут до назначенного времени, подготовить документ удостоверения личности.

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