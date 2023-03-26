В 8 местах Вильнюса установили новые таблички с королевскими названиями

По словам историка, теоретика и критика литературы, доктора гуманитарных наук Альгимантаса Бучиса, известные тезки наших королей и королев призвали восстановить историческую несправедливость.

На улицах, названных именами королей, были открыты новые таблички.

В торжественной церемонии открытия участвовали вооруженные рыцари из команды Viduramžiai LT в доспехах XIV в.

По словам историка – "Миндаугас – единственный король Литвы? Неправда. Он – первый католический король Литвы. А в языческой Литве тоже были короли и королевы".

Проспект Гедиминаса стал проспектом Короля Гедиминаса, а ул. Йогайлос – Караляус Йогайлос.

Табличку на проспекте открыли актер Гедиминас Сторпирштис и фотохудожник Гедиминас Жилинскас.

На ул. Йогайлос - организатор мероприятий Йогайла Моркунас и ученик прогимназии Антакальнё Йогайла Барткус.

Ул. Миндауго стала ул. Караляус Миндауго - табличку открыли журналист LRT Миндаугас Яцкявичюс и главный архитектор столицы Миндаугас Пакальнис.

Ул. Альгирдо стала Караляус Альгирдо - табличка была открыта при участии художника Альгирдаса Гатавяцкаса и гендиректора кинофестиваля "Весна кино" Альгирдаса Рамошки.

Ул. Витянё стала улицей Караляус Витянё - табличку открывали телеведущий Витянис Синкявичюс и режиссер и ведущий Витянис Паулюкайтис.

Ул. Бирутес была переименована в Караленес Бирутес - табличку открыла оперная солистка Бируте Визгирда и предприниматель Бируте Марозайте.

Ул. Кястучё стала ул. Караляус Кястучё - табличку открыл оперный солист Кястутис Алчаускис.

Ул. Витауто стала ул. Караляус Витауто - табличку открыли актер Витаутас Румшас Младший и депутат Витаутас Кярнагис.