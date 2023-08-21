21 августа 2023 г. 17:07

В 30 городах Литвы будут собирать помощь наиболее пострадавшим от войны украинцам

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Žygimantas Gedvila
В последние дни лета, 28-30 августа, в тридцати литовских городах и городках организация Caritas Литвы будет собирать поддержку для наиболее пострадавших жителей Украины.

По словам представителей организации, жителей страны просят пожертвовать предметы гигиены, быта, школьные принадлежности для детей, непортящиеся продукты питания с длительным сроком хранения. Списки необходимых предметов и пунктов сбора помощи уже опубликованы на сайте организации www.caritas.lt.

По словам генерального секретаря литовского Caritas Дейманте Букейкайте, всего через организацию в Литве для Украины было собрано более миллиона евро, а в разные регионы Украины было доставлено 20 грузовиков самых необходимых вещей и продуктов питания.

Стоимость груза составляет около 650 тыс. евро. Через местный Caritas в Украине и других партнеров пожертвованная народом Литвы помощь была доставлена в Северодонецк, Львов, Мостиску, Одессу, Киев и его окрестности, Полтаву, Николаев, Волынь, Днепр, Донецк.

Сбор помощи Caritas для Украины, запланированный на 28-30 августа – второй в этом году и шестой с начала войны. Представители литовского Caritas, посетившие Киев в июле, передали украинскому Caritas 300 тыс. евро.

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