В 30 городах Литвы будут собирать помощь наиболее пострадавшим от войны украинцам

По словам представителей организации, жителей страны просят пожертвовать предметы гигиены, быта, школьные принадлежности для детей, непортящиеся продукты питания с длительным сроком хранения. Списки необходимых предметов и пунктов сбора помощи уже опубликованы на сайте организации www.caritas.lt.

По словам генерального секретаря литовского Caritas Дейманте Букейкайте, всего через организацию в Литве для Украины было собрано более миллиона евро, а в разные регионы Украины было доставлено 20 грузовиков самых необходимых вещей и продуктов питания.

Стоимость груза составляет около 650 тыс. евро. Через местный Caritas в Украине и других партнеров пожертвованная народом Литвы помощь была доставлена в Северодонецк, Львов, Мостиску, Одессу, Киев и его окрестности, Полтаву, Николаев, Волынь, Днепр, Донецк.