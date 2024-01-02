В 2024 году в Литве повышается пенсионный возраст и необходимый стаж

Как указано на сайте "Содры", в 2024 году не пенсию по старости могут выйти мужчины в возрасте 64 лет и 8 месяцев (родившиеся 1 июля 1959 года – 30 апреля 1960 года) и женщины в возрасте 64 лет и 4 месяцев (родившиеся 1 января 1960 года – 31 августа 1960 года).

В 2023 году пенсионный возраст для мужчин и женщин был на 2 месяца меньше.

Пенсионный возраст для мужчин и женщин сравняется в 2025 году и будет составлять ровно 65 лет.

В 2024 году необходимый стаж для получения пенсии по старости как для мужчин, так и для женщин увеличивается на полгода – 33,5 года.