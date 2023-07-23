В 2021 году наилучшие условия жизни в Литве были в Вильнюсе

Самый большой прогресс в 2021 г., по сравнению с 2013 г., наблюдался в Шальчининкском (55 место), Калварийском (58), Радвилишкском (56) муниципалитетах, а также в Пренай (20 место) и Ширвинтос (14), сообщается на сайте lietuvosfinansai.lt.

По общему индексу материальных условий жизни наилучшая ситуация была в Вильнюсе, далее шел Каунасский район и Каунас, Вильнюсский район и Клайпедский район. Самую низкую позицию в рейтинге занимал Лаздийский район, Зарасайский район, Калварийский район, Вилкавишкский район и Радвилишкский район.

Сам индекс с 2013 по 2021 год вырос на 138% – его рост фиксировался во всех муниципалитетах, а больше всего – в сельских (147,5%), на курортах (133,5%), в других муниципалитетах (132,3%) и крупных городах (106%).

Если оценивать отдельные муниципалитеты, самый большой прогресс наблюдался в Шальчининкском (236,5%), Калварийском (224%), Радвилишкском (221%), Пренайском (215,5%) и Ширвинтском районах (209,5%).