23 июля 2023 г. 08:27

В 2021 году наилучшие условия жизни в Литве были в Вильнюсе

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI / Jonas Balčiūnas

Наилучший показатель условий жизни в Литве в 2021 году был в Вильнюсе, Каунасе и Каунасском районе. За последние 10 лет этот показатель вырос почти во всех муниципалитетах, но самый большой рост был в сельских местностях, сказано в пресс-релизе Минфина.

Самый большой прогресс в 2021 г., по сравнению с 2013 г., наблюдался в Шальчининкском (55 место), Калварийском (58), Радвилишкском (56) муниципалитетах, а также в Пренай (20 место) и Ширвинтос (14), сообщается на сайте lietuvosfinansai.lt.

По общему индексу материальных условий жизни наилучшая ситуация была в Вильнюсе, далее шел Каунасский район и Каунас, Вильнюсский район и Клайпедский район. Самую низкую позицию в рейтинге занимал Лаздийский район, Зарасайский район, Калварийский район, Вилкавишкский район и Радвилишкский район.

Сам индекс с 2013 по 2021 год вырос на 138% – его рост фиксировался во всех муниципалитетах, а больше всего – в сельских (147,5%), на курортах (133,5%), в других муниципалитетах (132,3%) и крупных городах (106%).

Если оценивать отдельные муниципалитеты, самый большой прогресс наблюдался в Шальчининкском (236,5%), Калварийском (224%), Радвилишкском (221%), Пренайском (215,5%) и Ширвинтском районах (209,5%).

Наименьшим рост был в Висагинасе (49%), Казлу Руде (62%), Клайпеде (87%), Кедайняе (94%) и Утенском районе (97%).

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