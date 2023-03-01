В 2021 году 827 тысяч человек стали гражданами ЕС. Самый низкий уровень натурализации — в странах Балтии

Наибольший абсолютный прирост относительно статистики за 2020 год зафиксирован во Франции, Германии, Испании, Швеции и Австрии. Существенно уменьшилось количество новых паспортов, выданных в Италии, Португалии, Греции, Финляндии и на Кипре.

75% всех новых граждан ЕС получили паспорта Испании, Франции, Германии, Италии или Швеции. Только 13% жителей Евросоюза, уже имеющих местный паспорт, сменили или получили гражданство другой страны ЕС в 2021 году; чаще остальных это делали румыны, поляки и итальянцы.

Среди стран, граждане которых в 2021 году стали гражданами Евросоюза, лидируют Марокко (10,4%) и Сирия (10,1%). 3,9% получателей европейских паспортов до этого имели гражданство Албании, 3,5% — Румынии, 2,2% — Украины, 2,1% — России. Самыми популярными среди украинцев странами для получения нового гражданства стали Польша и Италия, среди россиян — Германия и Франция.

Самый высокий уровень натурализации (то есть доли постоянно живущих в стране иностранцев, получивших в течение года гражданство, относительно их общего числа) был зафиксирован в Швеции — каждому десятому приезжему в 2021 году выдали паспорт этой страны. Замыкают список страны Балтии: например, в Литве на 1000 постоянно проживавших в стране иностранцев пришлось лишь два случая предоставления гражданства, в Латвии — три, в Эстонии — пять.

По состоянию на 1 января 2022 года граждане ЕС составляли 94,6% населения ЕС.